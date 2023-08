Salisburgo-Inter, penultima amichevole con test veritiero e debutto

Salisburgo-Inter vedrà oggi alle 19 la penultima amichevole precampionato, a dieci giorni dall’esordio ufficiale col Monza. Contro un avversario di rilievo, e nel suo stadio, si cercano automatismi in vista della stagione.

INIZIO VERO – Salisburgo-Inter è, di fatto, l’ultimo vero test “probante”. L’amichevole di domenica a Ferrara contro l’Egnatia, formazione albanese, non sarà certo contro un avversario alla pari, mentre gli austriaci daranno molte più indicazioni a Simone Inzaghi. Ci sono dieci giorni per farsi trovare pronti all’esordio col Monza, ieri impegnato nel Trofeo Berlusconi col Milan: non è più il momento degli esperimenti. L’Inter lavora da un mese, ancora con un cantiere aperto che però sta iniziando a far vedere una prima bozza di squadra. All’allenatore, atteso dal rinnovo di contratto in tempi rapidi, il compito di renderla competitiva per le quattro competizioni che attendono dal 19 agosto in poi.

LA PRIMA – Salisburgo-Inter vedrà anche il debutto di Yann Sommer, il portiere titolare tanto atteso. Non ci sarà ancora Emil Audero, suo vice in arrivo a breve, così come Lazar Samardzic che a Milano sarà domani per le visite mediche. Un primo test per l’estremo difensore svizzero, che dovrà raccogliere l’eredità di André Onana. Dopo la tournée in Giappone si attendono buone risposte dagli altri nuovi, così come da chi magari deve mettersi in mostra per trovare un acquirente (vedi Joaquin Correa e Stefano Sensi). Ma non sarà certo una passeggiata, perché il Red Bull Salisburgo (avversario, seppur con un altro nome, in finale di Coppa UEFA 93-94) è all’amichevole principale in casa e vorrà fare buona figura. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Salisburgo-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).