Salisburgo-Inter inizia oggi, Inzaghi ne fa riposare quattro: ecco chi – SI

Salisburgo-Inter può già essere decisiva, in positivo, per il prosieguo dell’avventura nerazzurra in Champions League. Inzaghi attuerà alcune modifiche alla formazione titolare. Come appreso da Sportitalia, rifiateranno almeno quattro titolari rispetto ad Atalanta-Inter

ROTAZIONI IN VISTA – Partenza fissata alle ore 17:00 per non bucare l’appuntamento con la conferenza stampa della vigilia, in programma a Salisburgo subito dopo l’arrivo. L’Inter si appresta a lasciare Milano con qualche novità a livello di gruppo squadra. Il rientro di Marko Arnautovic è l’unica nota positiva in vista di Salisburgo-Inter, visto che Benjamin Pavard prende il suo posto tra gli indisponibili. Fuori anche Juan Cuadrado, che non sarà della partita al pari di Lucien Agoumé e Stefano Sensi (fuori dalla lista UEFA, ndr). Questo il quadro degli assenti per Simone Inzaghi, che pensa solo alla formazione titolare. Previsto più di un avvicendamento dall’inizio. Secondo quanto ripreso dai colleghi di Sportitalia, saranno ben quattro le modifiche dal 1′ per l’Inter di Inzaghi. Una in ogni ruolo. In difesa fuori Stefan de Vrij, sulla fascia sinistra Federico Dimarco, a centrocampo Henrikh Mkhitaryan e in attacco Marcus Thuram che, però, non farà subito spazio ad Arnautovic. Di conseguenza, salvo sorprese, in Salisburgo-Inter si vedranno nuovamente titolari Alessandro Bastoni, Carlos Augusto, Davide Frattesi e Alexis Sanchez, rimasti inizialmente in panchina a Bergamo. Ovviamente spazio dal 1′ anche a Matteo Darmian, prima scelta di Inzaghi per sostituire l’infortunato Pavard nel ruolo di terzo destro.