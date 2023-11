Salisburgo-Inter, discorso da chiudere con 180′ d’anticipo per tanti motivi

Red Bull Salisburgo-Inter può essere la partita della qualificazione per la squadra di Inzaghi: alle 21 serve vincere alla Red Bull Arena per avere la certezza di giocare gli ottavi di Champions League.

DISCORSO DA COMPLETARE – L’Inter può far suoi gli ottavi di Champions League già stasera a Salisburgo. Un risultato che sarebbe fondamentale per avere più tranquillità in vista del prossimo mese, con diverse partite decisive da dover affrontare al meglio. Ma la squadra di Simone Inzaghi non deve conquistare i tre punti oggi in Austria “solo” per avere maggiori energie in ottica Serie A. C’è anche la corsa con la Real Sociedad da seguire, coi baschi che anticipano alle 18.45 col Benfica e hanno a oggi una differenza reti favorevole (con scontro diretto all’ultima). L’Inter deve provare a chiudere al primo posto, che non garantisce un sorteggio morbido ma dà comunque valore al percorso. Che, dopo la finale di Istanbul, deve ancora proseguire con tanto da fare.

SCELTE DECISE – Per Salisburgo-Inter ci sono due maglie annunciate: Davide Frattesi e Alexis Sanchez. Il primo è l’unico sicuro dei tre di centrocampo, il secondo farà rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E l’attacco ritrova anche Marko Arnautovic, che torna a giocare proprio in patria. Inzaghi deve poi scegliere il sostituto di Benjamin Pavard: potrebbe toccare a Yann Bisseck, e sarebbe la prima da titolare, oppure a uno fra Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Il numero 36 però è candidato a giocare largo a destra, viste le non perfette condizioni di Denzel Dumfries apparso affaticato ieri. Nel Red Bull Salisburgo previste alcune novità da parte di Gerhard Struber rispetto all’andata. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Salisburgo-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming.