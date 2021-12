Salernitana, turnover massiccio per Colantuono: testa all’Inter

Sono da poco state comunicate le formazioni ufficiali di Genoa-Salernitana, gara in programma alle ore 21 valevole per il secondo turno della Coppa Italia. Stefano Colantuono punta su un folto turnover in vista della gara di venerdì contro l’Inter.

TURNOVER MASSICCIO – Stefano Colantuono ha fatto la sua scelta: tra Genoa (Coppa Italia) e Inter (venerdì 17, campionato), il tecnico della Salernitana ha deciso di risparmiare i suoi giocatori migliori per la seconda. La formazione che scenderà in campo questa sera è la seguente: Fiorillo, Jaroszynski, Schiavone, Djuric, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. Impossibile non notare le assenze di giocatori come il portiere titolare Vid Belec o gli attaccanti Franck Ribery e Nwankwo Simy.