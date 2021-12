Salernitana-Inter, il testacoda da sfruttare per guadagnare ancora

Salernitana-Inter si giocherà alle 20.45 per la diciottesima giornata di Serie A. Dall’anticipo dell’Arechi, contro una squadra che in questo momento ha altro a cui pensare, c’è da incrementare il vantaggio in testa.

OPERAZIONE ALLUNGO – In Salernitana-Inter comincia il percorso di vertice. La vetta della classifica è arrivata domenica scorsa, battendo il Cagliari, stasera superare chi invece chiude la graduatoria vorrebbe dire allungare. Di sicuro. Questo perché domenica sera c’è Milan-Napoli, seconda contro quarta con in mezzo l’agguerrita Atalanta. Vincere oggi all’Arechi per l’Inter significherebbe prendere tre punti sulla perdente dello scontro diretto o due a entrambe, in caso di pareggio al Meazza. Un vantaggio da non sottovalutare, perché bisogna fare l’andatura ora prima del fitto calendario di gennaio e febbraio. Con la Salernitana però vietato sbagliare: lasciare punti a chi ha altro per la testa, vista la situazione societaria in forte dubbio, sarebbe un delitto imperdonabile.

LA NUOVA COPPIA – Per Salernitana-Inter si vedrà ancora una volta un attacco diverso, come nelle precedenti partite. Domenica era toccato a Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, oggi rientra Edin Dzeko e dovrebbe prendere il posto del Toro. Non è partito Matteo Darmian, che presumibilmente rientrerà con calma nel 2022, ma intanto Denzel Dumfries ha ingranato bene ed è una risorsa in più. Simone Inzaghi sta facendo ruotare con intelligenza la rosa, mantenendo sempre un alto livello qualitativo, ed è riuscito a sopperire al meglio alle tante assenze dell’ultimo mese. Per la Salernitana di Stefano Colantuono, ultima e in grande difficoltà, qualche indisponibile in una difesa molto spesso perforata con facilità ma torna Franck Ribéry (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Salernitana-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).