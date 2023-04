Salernitana-Inter 1-1, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A

Salernitana-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023.

LA SOLITA DISGRAZIA – Non è possibile. L’ennesima partita già vinta l’Inter riesce a buttarla via e a buttare punti che presumibilmente costeranno l’uscita dalle prime quattro. La Salernitana, graziata più volte e col suo portiere Guillermo Ochoa ovviamente migliore in campo, la pareggia al 90′ con un cross sbagliato di Antonio Candreva finito all’incrocio. Il solito ex, che nei quattro anni all’Inter non beccava la porta e non azzeccava un traversone nemmeno sotto preghiera. E adesso la situazione è ancor più drammatica di prima perché domani c’è il rischio di scivolare al sesto posto. Questa squadra non vince più e fa di tutto per non vincere, con Romelu Lukaku che se ne mangia un altro da due metri. Questo il tabellino di Inter-Fiorentina.

SALERNITANA-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyombér, Pirola (65′ Troost-Ekong); Bronn (46′ Dia), Vilhena (80′ Bohinen), Coulibaly (66′ Nicolussi Caviglia), Bradaric; Kastanos (85′ Botheim), Candreva; Piatek.

In panchina: Fiorillo, Sepe, Sambia, Bonazzoli, Valencia, Iervolino, Lovato.

Allenatore: Paulo Sousa

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella (66′ Brozovic), Asllani (66′ Gagliardini), Mkhitaryan, Gosens (75′ Dimarco), Lukaku (85′ Dzeko), Correa (66′ Lautaro Martinez).

In panchina: Handanovic, Botis, Bellanova, V. Carboni, Zanotti, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Bresmes – Galetto; Ayroldi; VAR Nasca; A. VAR S. Longo)

Gol: 6′ Gosens (I), 90′ Candreva

Ammoniti: de Vrij, Gagliardini (I), Coulibaly, Nicolussi Caviglia (S)

Recupero: 2′ PT, 5′ ST