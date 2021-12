Salernitana-Inter, speranze per Darmian. Progressi per Ranocchia – Sky

Salernitana-Inter è in programma venerdì alle 20:45. Inzaghi è in attesa di capire se Matteo Darmian possa recuperare per la sfida. Le ultime da Andrea Paventi per Sky Sport

RECUPERO – Salernitana-Inter andrà in scena venerdì. In vista della sfida, Simone Inzaghi, potrebbe recuperare Matteo Darmian. Da monitorare anche i progressi di Andrea Ranocchia. Le ultime da Andrea Paventi per Sky Sport: «L’Inter si allenerà nel pomeriggio. Bisognerà capire i progressi di quelli che sono lì per recuperare come Ranocchia. Bisognerà capire se Darmian potrà essere del match a Salerno. Per Correa, invece, appuntamento al 2022. Un inizio anno che vedrà i nerazzurri impegnati in diversi scontri diretti».