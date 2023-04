Salernitana-Inter, Sousa vira su Pirola! Un ex Inter in campo − Sky

Alle 17.00 la Salernitana proverà a tornare alla vittoria dopo quasi due mesi, ma sul suo cammino troverà un’Inter agguerrita. Per questo motivo Paulo Sousa è pronto a metter in campo il meglio che la sua rosa può offrire. Dovrebbero partire dal primo minuto Pirola e un ex nerazzurro

IN CERCA DI VITTORIA − Tra poche ore Salernitana e Inter proveranno a darsi battaglia per i tre punti. Francesco Modugno, in collegamento su Sky Sport 24, ha riportato le ultime novità di formazione per quanto riguarda i granata: «Un po’ di Inter c’è anche in questa Salernitana con Paulo Sousa ex nerazzurro ed ex Benfica. Poi ci sono anche Pirola e Candreva. I granata arrivano da un buon momento. Hanno trovato continuità di risultati e di prestazioni con 4 pareggi e una vittoria nelle ultime 5 partite disputate. Una classifica confortante, una certa solidità e principi di gioco che cominciano a vedersi. Da quanto la squadra è tornata in Serie A l’Inter è stato il club che gli ha rifilato più reti senza mai subirne Ci prova oggi con Piatek lì davanti in questo 3-4-2-1 a fare il centravanti di struttura e che da peso all’attacco. Il polacco non segna però da 5 mesi. Invece segna e come Dia, 10 gol e quattro assist per lui, insieme a Candreva, che negli ultimi vent’anni è terzo nella classifica degli assist. Per il resto la linea sarà a tre con Ochoa tra i pali. In mezzo al campo Coulibaly e Vilhena. Non ci sarà invece Mazzocchi che ha ancora un po’ di problemi».

LA PROBABILE FORMAZIONE − La probabile formazione della Salernitana secondo Sky Sport24: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric: Candreva, Dia; Piatek.