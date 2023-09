Salernitana-Inter, Sousa senza Candreva (e altri due). Ma c’è Dia – CdS

Paulo Sousa in Salernitana-Inter si gioca tutto, ma dovrà farlo senza Antonio Candreva infortunato. Come lui non ci saranno anche altri due giocatori. Dentro Boulaye Dia che torna titolare per la prima volta in questa stagione. Ecco le scelte in attacco secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

REPARTO AVANZATO – Fuori Antonio Candreva per un problema all’adduttore lo ha bloccato, forse rientrerà la prossima settimana per la partita di Monza. L’assenza di Candreva si aggiunge a quelle di Lassana Coulibaly, altro elemento fondamentale per la squadra, e di Ikwuemesi, entrambi in infermeria. In attacco tornerà Boulaye Dia, con Cabral al suo fianco.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito