Salernitana-Inter, Sousa cambia modulo con Dia? La formazione

Salernitana-Inter si giocherà alle 20.45 e c’è ancora grande incertezza nella formazione di Sousa. La possibilità che cambi modulo, sfruttando il ritorno di Dia e l’assenza di Candreva, è concreta.

LE NOVITÀ – Boulaye Dia è pronto a tornare dal 1′ per Salernitana-Inter. L’attaccante senegalese ha giocato titolare (e per novanta minuti) solo alla seconda giornata contro l’Udinese, poi un infortunio, la nazionale e la voglia di cessione con tante polemiche. Ora Paulo Sousa ce l’ha di nuovo a disposizione e lo schiera assieme a Jovane Cabral, con la Salernitana che sarà priva dell’ex Antonio Candreva infortunatosi mercoledì a Empoli. Partita dove Dia è subentrato al 65′, coi suoi già sotto 1-0. Questo potrebbe portare a un cambio modulo, dal tradizionale 3-4-2-1 dei campani al 3-5-2: Dia e Cabral coppia d’attacco, il sacrificato sarebbe Grigoris Kastanos. Senza di lui, vista l’assenza di Lassana Coulibaly infortunato, giocherebbero sia Mateusz Legowski sia Agustin Martegani. Quest’ultimo, fra i tanti nuovi acquisti, è quello che ha fatto vedere le cose più interessanti nonostante i suoi abbiano tre punti dati da pareggi.

LA FORMAZIONE – Per il resto la Salernitana che si opporrà all’Inter è piuttosto “tradizionale”. Davanti al portiere Guillermo Ochoa difesa a tre con l’ex Lorenzo Pirola, accompagnato da Flavius Daniliuc (favorito su Matteo Lovato) e Norbert Gyombér. Come esterni Pasquale Mazzocchi a destra, pienamente recuperato dopo i problemi di inizio stagione, e Domagoj Bradaric a sinistra. Il centrocampo di Sousa (anche lui un ex, quaranta partite fra gennaio 1998 e gennaio 2000) sarà completato da Giulio Maggiore. In caso di permanenza col 3-4-2-1 fuori uno tra Legowski e Martegani, Kastanos e Cabral dietro Dia oppure Erik Botheim che è l’altra alternativa come centravanti. Questa la probabile formazione di Paulo Sousa per Salernitana-Inter: Ochoa; Daniliuc, Pirola, Gyombér; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Legowski, Bradaric; Cabral, Dia.