Salernitana-Inter, probabili formazioni 29ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Salernitana-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 17:00 si affronteranno presso lo Stadio “Arechi” di Salerno per la partita della 29ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la decima del girone di ritorno. Inzaghi non ha alternative dopo la lunga striscia di insuccessi, anche se il pensiero fisso Benfica non aiuta. Ecco le probabili formazioni di Salernitana-Inter in Serie A

SALERNITANA (3-4-2-1): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 6 Sambia, 18 L. Coulibaly, 8 Bohinen, 3 Bradaric; 87 Candreva, 29 Dia; 99 Piatek.

A disposizione: 1 Fiorillo, 33 Sepe; 2 Bronn, 9 Bonazzoli, 10 Vilhena, 11 Botheim, 14 D. Valencia, 15 Troost-Ekong, 20 Kastanos, 39 Iervolino, 41 Nicolussi Caviglia, 66 Lovato.

Allenatore: Paulo Sousa

Diffidati: Bradaric, Coulibaly, Vilhena e Piatek.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 17 Fazio, 22 Crnigoj, 25 Maggiore, 30 Mazzocchi.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Dubbio in mezzo al campo per l’ex Paulo Sousa, che deve scegliere tra Bohinen e Vilhena, con quest’ultimo che sta recuperando posizioni. Il grande ballottaggio, però, è in attacco: Kastanos insidia Piatek per completare la trequarti con l’ex Candreva, facendo avanzare – in quel caso – Dia nel ruolo di centravanti puro anziché da seconda punta ibrida.

Salernitana-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 32 F. Dimarco, 45 V. Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi e Dumfries.

Squalificato: 33 D’Ambrosio.

Indisponibili e/o non convocati: 21 Cordaz; 20 Calhanoglu, 37 Skriniar e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Almeno una rotazione in ogni reparto per Inzaghi, che pensa anche al Benfica ma non può trascurare la trasferta di Salerno. Possibile turno di riposo per Acerbi (in ballottaggio con Bastoni), Dimarco e Dzeko: pronti de Vrij, Gosens e Lukaku. Solita candidatura dei giovani Bellanova e Asllani dal 1′ ma – salvo sorprese – Dumfries e Brozovic restano favoriti.

