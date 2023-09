Salernitana-Inter, prima in panchina per Lautaro Martinez: i cambi – SM

Salernitana-Inter vedrà Lautaro Martinez per la prima volta in panchina nel corso di questa stagione. O almeno questa è la certezza che ha Sport Mediaset, in una formazione con tanti cambi.

LE MODIFICHE – Per Salernitana-Inter c’è da attendersi diverse novità da parte di Simone Inzaghi, che ieri ha strigliato la squadra, dopo la sconfitta col Sassuolo. La più roboante, stando a Sport Mediaset, è l’assenza di Lautaro Martinez nella formazione titolare. Dopo aver sempre giocato dal 1′ dal Monza il Toro, apparso fuori fase mercoledì nel turno infrasettimanale, stasera riposerà e andrà in panchina. Al suo posto Alexis Sanchez, con Marcus Thuram ovviamente intoccabile. L’assenza di Lautaro Martinez dall’inizio dovrà anche essere una motivazione in più per tutta la squadra, chiamata a fare bene anche senza il capitano e il miglior marcatore. L’infortunio di Davide Frattesi lo porterà a saltare anche il Benfica, Inzaghi è quasi “costretto” ad affidarsi a Davy Klaassen. L’olandese farà rifiatare Henrikh Mkhitaryan, mentre in difesa torna Benjamin Pavard che non ha giocato neanche un minuto nell’ultima. E Carlos Augusto rimpiazza Federico Dimarco sulla sinistra. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Salernitana-Inter, secondo Sport Mediaset: Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.