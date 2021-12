Salernitana-Inter, occasione speciale per Ribery: premio alla carriera

Salernitana-Inter, sfida in programma domani allo stadio Arechi alle ore ore 20.45, sarà un’occasione speciale per Ribery che riceverà un premio dalla Fondazione Fioravante Polito proprio pochi minuti prima del fischio d’inizio. Di seguito quanto riportato da tuttosport.com

PREMIO – Salernitana-Inter vedrà da una parte un club in profonda difficoltà che rischia l’esclusione dalla Serie A (QUI le ultime) e dall’altra la prima della classe che attualmente gode di ottima salute. La sfida sarà un’occasione speciale per Franck Ribery, che riceverà un riconoscimento alla carriera dalla Fondazione Fioravante Polito. Quest’ultima ogni anno organizza il premio Andrea Fortunato, dedicato al 24enne giocatore della Juventus morto per una leucemia. L’ex Bayern Monaco riceverà il premio proprio a pochi minuti dal fischio d’inizio del match.