Salernitana-Inter, nessun riposo per Calhanoglu. Dubbio sulle fasce – SM

Salernitana-Inter è in programma questa sera alle 20:45. In vista della sfida dell’Arechi, Inzaghi, a centrocampi, si affida ancora una volta a Calhanoglu. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Salernitana-Inter è in programma questa sera alle 20:45. L’Inter ha l’occasione, vincendo, di allungare sugli inseguitori. Per la sfida dell’Arechi, Inzaghi si affiderà ancora una volta a Calhanoglu a centrocampo, reduce da diverse prestazioni positive. Al suo fianco, conferme per Brozovic e Barella. In difesa, davanti ad Handanovic, de Vrij con Skriniar e Bastoni. In attacco conferme per Sanchez, dopo la bella performance contro il Cagliari, al fianco di Dzeko. Sugli esterni a destra agirà Dumfries, a sinistra ballottaggio fra Dimarco e Perisic.