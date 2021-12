Salernitana-Inter, Mariani torna a dirigere i nerazzurri: la moviola – CdS

Salernitana-Inter, Mariani tranquillo torna a dirigere i nerazzurri dopo le polemiche di due mesi fa contro la Juventus. Di seguito la moviola secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Salernitana-Inter, il primo caso dubbio dopo pochi minuti è il contatto con Gagliolo che sbilancia leggermente Dzeko in piena area: il contatto però è molto lieve. Sul 2-0 di Dumfries con la palla che sbatte sulla traversa prima di rimbalzare oltre la linea ci pensa la goal line technology a sancire il raddoppio interista. Prima squalifica in campionato per l’Inter: Barella era diffidato, giusta l’ammonizione dopo l’intervento in tackle su Gagliolo. Dopo su Gyomber usa lo stesso metro di giudizio. Anche quella la scivolata di Calhanoglu su Gondo è imprudente. Voto 6,5 a Giacomelli che interviene solo, e per sgrupolo, sul contatto Gagliolo-Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport