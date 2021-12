Salernitana-Inter, Inzaghi vuole i tre punti. Massimo due rotazioni − Sky

Salernitana-Inter è sarà il secondo anticipo della diciottesima giornata di campionato. Inzaghi non vuole cali di tensione in modo da concludere al meglio questa prima parte di stagione. Non tanti cambi in vista

POCHI CAMBI − Salernitana-Inter sarà la penultima gara del 2021 nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi è al primo posto in graduatoria, a +1 sui cugini del Milan. I nerazzurri hanno avuto un ultimo mese piuttosto gravoso di incontri ma il tecnico piacentino non vuole vedere nessun calo di tensione. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, in vista della gara di Salerno la sensazione è che ci saranno massimo due cambi. In avanti, si va verso la riconferma Alexis Sanchez con Edin Dzeko a prendere il posto di Lautaro Martinez. Mentre in difesa, potrebbe rivedersi Federico Dimarco. Per il resto, Dumfries sarà titolare a destra nonostante il recupero di Darmian. A centrocampo, inamovibile il trio Brozovic-Calhanoglu-Barella.