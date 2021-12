Salernitana-Inter, in avanti tandem Ribery-Simy: la probabile – SM

La Salernitana questa sera sfiderà l’Inter capolista. Colantuono, tecnico dei granata, si affiderà al tandem offensivo Ribery-Simy. Le ultime da SportMediaset

LE SCELTE – Salernitana-Inter è in programma questa sera alle 20:45. La squadra di Colantuono cerca fondamentali punti per rilanciarsi in chiave lotta salvezza, nonostante la complicata situazione societaria. Per la sfida contro la capolista, il tecnico si affiderà, in attacco, a Nwankwo Simy e Franck Ribery. A centrocampo, nel 4-4-1-1 disegnato dal tecnico, Kechrida e l’ex nerazzurro Obi sugli esterni e Kastanos e Coulibaly in mezzo. In difesa, davanti a Fiorillo, agiranno Gagliolo e Gyomber in mezzo con Delli Carri e Ranieri sulle corsie esterne.