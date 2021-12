Salernitana-Inter e il tabù Arechi. Nessun punto nerazzurro e nessun gol

L’Inter è pronta a scendere in campo questa sera alle 20:45 contro la Salernitana. I nerazzurri sono partiti ieri da Milano recandosi prima a Napoli e poi raggiungendo Salerno. Lo stadio che ospiterà la partita è l’Arechi, qui i nerazzurri, non sono mai usciti con punti.

TABU’ – Mai l’Inter ha espugnato l’Arechi, stadio della Salernitana. Anzi, mai l’Inter è uscita da lì con punti. I precedenti tra le due squadre non sono tanti infatti i nerazzurri hanno fatto visita ai campani solo due volte nella propria storia, nel ’47-’48 e nel ’98-’99. In queste due partite giocate all’Arechi di Salerno, i padroni di casa si sono imposti una volta per 1-0 e una volta per 2-0. Dunque due sconfitte su due per l’Inter e zero gol fatti in due partite. Riusciranno i ragazzi di Simone Inzaghi questa sera a sfatare questo tabù?