Salernitana-Inter, Dumfries ancora titolare. Prestazioni in crescita – CdS

Salernitana-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Denzel Dumfries dovrebbe partire nuovamente titolare nella sfida. L’olandese ,secondo il Corriere dello Sport, nelle gerarchie, ha scavalcato Darmian

TITOLARE – Dumfries nella serata di domani, contro la Salernitana, sarà in campo per la quinta volta consecutiva dall’inizio. L’olandese, nelle ultime settimane, ha decisamente trovato più spazio, complice l’infortunio di Darmian ed ha saputo giocarsi al meglio l’occasione. Le prestazioni sono in netta crescita: l’olandese ha sempre messo in difficoltà l’avversario, trovando il primo gol in nerazzurro contro la Roma. Darmian, dal canto suo, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dovrebbe tornare fra i convocati per la trasferta di Salerno ma dovrebbe accomodarsi, almeno inizialmente, in panchina. Le gerarchie della fascia destra, alla luce delle ultime prestazioni di Dumfries, potrebbero presto essere riscritte. A vantaggio del tecnico nerazzurro, che potrà scegliere fra due valide alternative.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport