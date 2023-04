Salernitana-Inter, dubbi a sinistra: ecco chi è in vantaggio − Sky

L’Inter riparte dalla Salernitana: l’obbligo è ritrovare la vittoria in Serie A e Simone Inzaghi ragiona perciò sulla formazione da schierare in campo (vedi articolo). Resta un dubbio sulla fascia sinistra: ecco chi è in vantaggio per Sky Sport.

FASCIA SINISTRA − L’Inter contro la Salernitana deve obbligatoriamente ritrovare la vittoria (vedi articolo). Tre sconfitte di seguito in campionato, tra Spezia, Juventus e Fiorentina, sono davvero troppe e Simone Inzaghi sa di dover invertire la rotta. Ancora una volta. Secondo le ultime di Sky Sport, quindi, tra i pali torna protagonista André Onana. In difesa Francesco Acerbi dovrebbe rifiatare e al posto suo può esserci Stefan De Vrij con Matteo Darmian a destra e Alessandro Bastoni a sinistra. Al centro della mediana confermato Marcelo Brozovic con ai lati Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Sulla fascia destra ancora fiducia a Denzel Dumfries. È sulla fascia sinistra allora che è ancora aperto il ballottaggio: Federico Dimarco appare in leggero vantaggio su Robin Gosens. In attacco dovrebbe, infine, essere confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi