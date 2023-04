Salernitana-Inter, che il pareggio con la Juventus sia la scossa

Salernitana-Inter inaugura la ventinovesima giornata di Serie A e anticipa a oggi alle 17 per l’impegno martedì in Champions League col Benfica. L’imperativo categorico è ritrovare la vittoria.

CAMBIARE IL CORSO – Salernitana-Inter si presenta dopo due giorni dove si è parlato di tutto fuorché di calcio. L’1-1 con la Juventus ha prodotto gli insulti razzisti verso Romelu Lukaku, le discussioni per l’inadeguato arbitraggio di Davide Massa, i provvedimenti del Giudice Sportivo e tantissime polemiche evitabili. Ora però si torna in campo, con un obiettivo: ritrovare quella vittoria che manca dal 5 marzo, 2-0 al Lecce. Giorno in cui è anche arrivato l’ultimo gol su azione, di Lautaro Martinez che poi si è bloccato. La corsa Champions League, dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, non aspetta più: o la marcia riprende oggi contro la Salernitana o per l’Inter c’è il rischio di dover rincorrere. E va fatto in modo che Torino sia la svolta decisiva, in positivo.

PROVA DI CONFERMA – Salernitana-Inter darà a Lukaku l’occasione di bissare il gol di Torino, magari stavolta su azione, ed esultare come martedì senza essere ammonito. Pressoché scontata la presenza del numero 90, ma occhio perché Simone Inzaghi potrebbe sorprendere con Joaquin Correa. Sicuro il ritorno di André Onana in porta, così come l’assenza di Danilo D’Ambrosio ancora squalificato e di Milan Skriniar che ormai attende i giorni che lo separano dal diventare un nuovo giocatore del PSG. E pure Hakan Calhanoglu è ancora fuori. Nella Salernitana l’ex Paulo Sousa punta su altri due dal passato nerazzurro, più recente di quello suo da gennaio 1998 a gennaio 2000 (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 15.30 il vero countdown a Salernitana-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).