Salernitana-Inter, certezza Sanchez. Poi Dzeko o Lautaro Martinez?

Salernitana-Inter manca sempre meno. Inzaghi ha deciso in attacco su Sanchez mentre c’è ballottaggio tra Dzeko e Lautaro Martinez con il bosniaco avanti negli exit pool

ATTACCO − L’Inter si sta preparando in vista del match contro la Salernitana. Inzaghi, come riporta Sky Sport, farà pochi cambi nonostante l’incontro tre giorni dopo contro il Torino. Alexis Sanchez è la certezza in attacco, mentre rimane qualche dubbio sul suo partner. Sono in salita le quotazioni di Edin Dzeko che al momento ha superato Lautaro Martinez. Per il resto, Inzaghi farà pochi cambi ma per capirne di più bisogna aspettare la rifinitura di questo pomeriggio.