Salernitana-Inter, in arrivo novità nella formazione nerazzurra? – CdS

Per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si avvicina il momento di scegliere la formazione da schierare contro la Salernitana, in programma venerdì sera.

SALERNITANA-INTER – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, venerdì sera all’Arechi nell’undici dell’Inter potrebbe tornare in campo dal primo minuto Edin Dzeko, dopo 90′ in panchina nella partita contro il Cagliari. A formare la coppia d’attacco accanto a lui è probabile che Simone Inzaghi confermi Alexis Sanchez. Invece Lautaro Martinez, diffidato, aspetterà la sfida con il Torino. L’allenatore nerazzurro potrebbe tenere a “riposo” anche Hakan Calhanoglu ed Ivan Perisic, anche se il centrocampista turco potrebbe cavalcare l’onda, visto il suo evidente periodo di forma. Allora attenzione a Federico Dimarco che potrebbe essere schierato come “braccetto” in difesa.

Fonte: Corriere dello Sport