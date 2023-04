Salernitana-Inter, in 2000 all’Arechi per sostenere la squadra − CdS

L’Inter con la Salernitana vuole cercare di superare il momento no in campionato e tornare a vincere. Come riportato dal Corriere dello Sport domani è previsto moltissimo pubblico all’Arechi di circa 2000 saranno tifosi nerazzurri presenti nel settore ospiti.

TANTO BUBBLICO − L’Inter è pronta a tornare in campo con la Salernitana a poche ore dalla tumultuosa gara di Coppa Italia con la Juventus. I nerazzurri tra coppe e campionato non ottengono un successo dal match con il Lecce del 5 marzo e sono molto intenzionati a tornare alla vittoria. Visto l’andazzo fuori casa però l’impresa non sarà delle più semplici e per questo avranno bisogno di tutto il sostegno possibile. Domani all’Arechi saranno infatti circa 2000 i tifosi nerazzurri nel settore ospiti pronti a supportare la squadra verso i tre punti. Inoltre con ogni probabilità, nei quasi 24.000 spettatori presenti allo stadio, ci saranno sicuramente molti altri supporters della beneamata.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito