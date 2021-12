Salernitana-Inter 0-2 al 45′, Perisic e Dumfries per il doppio vantaggio

Termina il primo tempo di Salernitana-Inter, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui allo stadio Arechi, con i nerazzurri in vantaggio grazie alle reti di Perisic e Dumfries.

INCORNATA VINCENTE – Partenza convinta quella dell’Inter, che dopo aver preso le misure alla Salernitana sblocca il risultato all’11’ quando Ivan Perisic stacca più in alto di tutti e con un’incornata da calcio d’angolo manda in porta il pallone dello 0-1. Poco dopo è Denzel Dumfries ad andare vicino allo 0-2, quando scappa sulla destra e di prima intenzione prova a piazzare il pallone in porta di piatto, ma Fiorillo è prodigioso a deviare quanto basta per impedire la rete. Al 18′ ammonizione pesante in casa nerazzurra, con il giallo a Nicolò Barella che gli farà saltare la prossima sfida contro il Torino a San Siro.

Salernitana-Inter, doppio vantaggio nerazzurro a fine primo tempo

RADDOPPIO – Nonostante una maggior pericolosità dell’Inter, anche la Salernitana prova a reagire e al 30′ arriva anche una grandissima occasione. Ribery parte in progressione palla al piede e libera Joel Obi a tu per tu con Handanovic che in uscita riesce a impedire alla conclusione del nigeriano di finire in porta, salvando il risultato. A trovare la rete, però, è di nuovo l’Inter al termine di una bellissima azione: Dumfries conclude di piatto su assist di Dzeko, la palla sbatte contro la parte inferiore della traversa e rimbalza oltre la linea di porta certificando così lo 0-2.

SALERNITANA 0 – 2 INTER

MARCATORI: Perisic (I) all’11’, Dumfries (I) al 34′

SALERNITANA (5-3-1-1): 1 Fiorillo; 33 Delli Carri, 31 Gagliolo, 23 Gyomber, 26 Bogdan, 19 Ranieri; 18 Lassana Coulibaly, 20 Kastanos, 22 Obi; 7 Ribery (C); 25 Simy.

A disposizione: 72 Belec, 96 Guerrieri; 4 Jaroszynski, 8 Schiavone, 11 Djuric, 14 Di Tacchio, 15 Gondo, 21 Zortea, 24 Kechrida.

Allenatore: Stefano Colantuono

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 9 Dzeko.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 37 Skriniar, 46 Zanotti, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi