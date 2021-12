Salernitana con Simy, confermato anche Ribery: la probabile formazione – TS

La Salernitana questa sera ospiterà l’Inter prima in classifica. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Simy ci sarà. Confermato anche Ribery dietro a supporto.

GLI AVVERSARI – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Genoa, la Salernitana questa sera sfiderà in casa l’Inter. La squadra non vive un momento semplice: ultimi in classifica, la testa è soprattutto alle questioni societarie non proprio tranquille. Colantuono cercherà comunque in tutti i modi di alzare la concentrazione. In ottica formazione, si va verso la conferma di Ribery e Kastanos a sostegno di Simy. Colubaly guiderà la mediana.

Di seguito la probabile formazione della Salernitana (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Schiavone, Coulibaly, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli.

Fonte: TuttoSport