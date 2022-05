Sale la febbre scudetto: oltre 70mila per l’Inter a San Siro. Milan, no maxi-schermi – TS

Scudetto, oggi è il giorno della verità. C’è grande attesa, Milano non sa ancora chi festeggerà il titolo di Campione d’Italia ma ecco come saranno organizzate Inter e Milan in caso di vittoria finale.

FEBBRE SCUDETTO – L’Inter oggi sarà impegnata a San Siro contro la Sampdoria con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Ieri mattina ad Appiano Gentile c’erano un centinaio di tifosi nerazzurri, stasera invece a San Siro ci saranno ben oltre 70mila spettatori che avranno un occhio sul campo, l’altro sui cellulare per seguire Sassuolo-Milan. In cinquecento, invece, i tifosi rossoneri presenti ieri a Milano per la partenza della squadra, che oggi affronterà i nero-verdi con ben due risultati a disposizione su tre. Ai tifosi del Milan (che non avranno modo di festeggiare lo scudetto a San Siro), non è stata concessa la possibilità di guardare la partita a Milano con i maxi-schermi: poco il tempo per organizzare i tutto senza rischi di ordine pubblico. Resta però la speranza di poter festeggiare al Duomo verso le 23:30, quando arriverà il pullman. L’Inter, trovando già a San Siro, non avrà bisogno di spostarsi, anche se i tifosi non presenti allo stadio si presenteranno al Duomo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini

