Sala: «Vista l’Inter e Marotta in Prefettura, da escludere questo!»

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha rivelato di aver visto l’Inter e Giuseppe Marotta in Prefettura per capire cosa succederà dopo Psg-Inter in caso di esito positivo della finale di Champions League a Monaco di Baviera. Intervenuto in radio, il primo cittadino milanese ha consigliato i tifosi interisti.

SCARAMANZIA PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – Ospite negli studi radiofonici di “Un giorno da Pecora” su Radio Rai, il sindaco di Milano Beppe Sala aggiorna sugli eventuali festeggiamenti post Psg-Inter: «Non vado a vedere la finale, soffro a casa. Sono nervosissimo. Parata? Ci siamo visti con l’Inter, c’era anche Beppe Marotta in Prefettura, e loro scaramanticamente non ne volevano parlare. Comunque ci sarà il maxischermo a San Siro, è escluso che la squadra ritorni nella notte. Inutile rimanere allo stadio dopo la partita, perché la squadra arriverà la mattina. La parata è tendenzialmente domenica». Dunque, l’Inter vuole andarci piano. A differenza invece di quanto già successo e programmato a Parigi. Il presidente e patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi, infatti, dopo aver ottenuto l’OK dalla Prefettura parigina ha annunciato la sfilata del bus del club francese in caso di successo della squadra di Luis Enrique contro la Beneamata a Monaco di Baviera.