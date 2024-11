Saka: «Concentrati sulla vittoria. Havertz? Una minaccia in area»

Saka stasera protagonista di Inter-Arsenal, match di Champions League. L’esterno inglese ha presentato la partita e ha speso belle parole sul compagno Havertz.

VINCERE – Intervistato da Prime Video come Mikel Arteta, Bukayo Saka non vede l’ora di scendere in campo contro l’Inter e provare a vincere a San Siro: «Avere il sorriso sulla faccia e dare gioia ai tifosi, soprattutto a quelli dell’Arsenal, non vedo l’ora di scendere. Credo che in questo momento sia assolutamente normale, le squadre attraversano momenti brutti, non giocano al loro meglio, ma devono restare uniti e tornare sulla via della vittoria. Noi cerchiamo di farlo, non stiamo a sentire cosa dicono gli altri di noi, le critiche non hanno importanza. Siamo concentrati sulla vittoria, a partire da questa partita e dalla prossima contro il Chelsea, questo è il nostro obiettivo».

Saka sfida l’Inter e poi elogia il proprio compagno Havertz

TOP PLAYER – Poi Saka risponde alla domanda sul partner in attacco Kai Havertz. L’esterno inglese non ha dubbi sul compagno: «Top player, da quando è arrivato all’Arsenal ha fatto un passo in avanti: migliora sempre di più ed è una grande minaccia in area di rigore. Mi piace giocare insieme, perché so che quando metto una palla in area di rigore, lui è pronto a segnare. Mi piace giocare con lui».