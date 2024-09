Sacchi promosso (pure sul recupero): moviola Udinese-Inter 2-3 – CdS

Buona prestazione dell’arbitro Juan Luca Sacchi, che ha diretto ieri pomeriggio la sfida del Bluenergy Stadium. Di seguito la moviola di Udinese-Inter 2-3 del Corriere dello Sport.

PROMOSSO – Ad arbitrare Udinese-Inter ci ha pensato Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Prestazione positiva per il direttore di gara, che ieri pomeriggio ha arbitrato la sua terza gara in questa stagione di Serie A dopo Parma-Milan e Atalanta-Fiorentina. Al Bluenergy Stadium, partita piuttosto tranquilla, con appena diciannove falli fischiati e una sola ammonizione: quella ai danni di Karlstrom per trattenuta evidente e reiterata su Davide Frattesi. Di seguito la moviola di Udinese-Inter, da parte dei colleghi del Corriere dello Sport.

Moviola Udinese-Inter (2-3), Sacchi bravo anche sui recuperi

MOVIOLA – Tutti e tre i gol nerazzurri sono regolari. Nel primo, Frattesi è tenuto in gioco da Kabasele, mentre sul secondo e sul terzo sempre dell’Inter, Lautaro Martinez è rispettivamente in linea con Ehizibue, e Thauvin e Bijol mantengono in gioco Marcus Thuram. Quanto al recupero sul primo gol del Toro: è ineccepibile. Sacchi concede due minuti di recupero e il gioco, dopo un’interruzione per soccorrere Thauvin, ricomincia a 45’58″. Lautaro Martinez trova la rete a 47’48”. Quindi tutto perfettamente in linea. Regolare la rete di Lucca, è tenuto in gioco da de Vrij, così com’è stato corretto annullare il gol a Taremi. Sia nel primo che nel secondo tempo, sono avvenuti due contatti fuori area: quello di Calhanoglu poteva essere fallo su Thauvin, mentre sul secondo tra Mkhitaryan ed Ekkelenkamp, l’armeno in caduta tocca la palla di mano, ma è involontario. Voto a Sacchi 6,5 e al Var La Penna 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna