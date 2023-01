Sacchi arbitro di Monza-Inter: 4/4 nei precedenti ma due con pari al 90′

Sacchi sarà l’arbitro di Monza-Inter, partita della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match dell’U-Power Stadium.



I PRECEDENTI – Monza-Inter sarà la quinta partita per Juan Luca Sacchi come arbitro dei nerazzurri. In questa stagione ha già diretto il 2-0 alla Salernitana dello scorso 16 ottobre, senza molto da dire come moviola. L’esordio è avvenuto in un ottavo di finale di Coppa Italia, il 12 dicembre 2017 a San Siro col Pordenone all’epoca in Serie C. I neroverdi portano l’incontro sullo 0-0 fino ai rigori, prima della realizzazione decisiva di Yuto Nagatomo a evitare un’eliminazione umiliante. Quattro vittorie su quattro con Sacchi, ma la metà oltre il 90′: l’altra è il 19 gennaio di un anno fa, contro l’Empoli sempre agli ottavi di Coppa Italia: 2-2 ai tempi regolamentari, 3-2 ai supplementari. Nella circostanza si inventa un rigore a favore dei toscani, vedendo (solo lui) un fallo di mano di Denzel Dumfries, il VAR glielo fa togliere. La quarta partita con Sacchi è un 2-0 all’Udinese in Serie A del 31 ottobre 2021, con doppietta di Joaquin Correa in una delle poche volte che l’argentino è risultato decisivo.