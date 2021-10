Sacchi arbitro di Inter-Udinese: di precedenti solo uno in Coppa Italia

Sacchi sarà l’arbitro di Inter-Udinese, partita dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale di venerdì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Udinese sarà la seconda partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. È la prima in campionato per il direttore di gara classe ’84, che si era visto solo in Coppa Italia. Una sfida particolare: il 12 dicembre 2017 a San Siro arriva il Pordenone per gli ottavi di finale in gara secca. La squadra all’epoca in Serie C era riuscita a portare la gara sullo 0-0 fino ai rigori, prima del gol decisivo di Yuto Nagatomo.