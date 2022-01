Sacchi arbitro di Inter-Empoli: il primo dei precedenti fu in Coppa Italia

Sacchi sarà l’arbitro di Inter-Empoli, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Macerata, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Empoli sarà la terza partita per Juan Luca Sacchi come arbitro dei nerazzurri. È la seconda in stagione per il direttore di gara classe ’84, dopo quella dello scorso 31 ottobre contro l’Udinese vinta 2-0 grazie alla doppietta di Joaquin Correa. Con Sacchi, curiosamente, l’esordio avvenne proprio in un ottavo di finale di Coppa Italia. Un match non certo facile da dimenticare: il 12 dicembre 2017 a San Siro arriva il Pordenone, all’epoca in Serie C. I neroverdi portano l’incontro sullo 0-0 fino ai rigori, prima della realizzazione decisiva di Yuto Nagatomo a evitare un’eliminazione umiliante.