Runjaic: «Fuori Sanchez e Thauvin! Con l’Inter non si fanno errori»

Runjaic ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita tra Inter e Udinese.

CONFERENZA RUNJAIC – Kosta Runjaic ha presentato Inter-Udinese in conferenza stampa.

Volevo capire, Runjaic, quelle che sono state le ultime due settimane di lavoro della squadra? E Sanchez?

Sono state due settimane di pausa per le nazionali, una parte della squadra si è goduta questo periodo, mentre un’altra parte era con le proprie nazionali. Il lavoro è stato più tranquillo, ma abbiamo svolto il programma da fare. La preparazione della partita contro l’Inter, la prima in classifica, l’abbiamo iniziata ieri, avremo domani. Abbiamo avuto poco tempo. Sono tutti a disposizione tranne Sanchez. Non sono contento del suo infortunio, ma abbiamo altri giocatori. Ci presenteremo con una buona rosa. Thauvin ha bisogno di un po’di tempo, in settimana ha provato a correre. La situazione sembra buona, però, abbiamo deciso di trattare ancora in maniera intensa il suo infortunio. Speriamo sia a disposizione settimana prossima. Lui e Sanchez non ci saranno contro l’Inter. Siamo pronti per affrontare i primi in classifica.

Udinese reduce da una prestazione negativa. Ripetere la prestazione col Verona significherebbe dare il via libera all’Inter. Ci saranno accorgimenti tattici?

Sappiamo come giocano e quali sono i loro meccanismi, giocano molto bene col pallone e bravi in fase di transizione. Sanno come vogliono giocare. Ci prepareremo per affrontare questa partita, il Verona appartiene al passato. Non siamo stati creativi senza riuscire a portare intensità. L’abbiamo analizzata e sappiamo cosa migliorare. Ma ci troviamo in un processo di crescita, serve migliorare. Ma con l’Inter non sarà la stessa partita. Se avessimo il 60% di possesso palla vorrebbe dire che nell’Inter qualcosa non ha funzionato. Dobbiamo lavorarci ed essere pericolosi nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo aumentare la nostra intesa, col Verona non ci siamo presi rischi, anche se non abbiamo fatto una brutta partita. Non abbiamo portato rabbia per creare occasioni, ma con l’Inter altra storia. Loro avranno più possesso palla, ma vogliamo fornire una buona prestazione. Il nostro obiettivo è dare lavoro all’Inter e non commettere ingenuità. Nelle ultime due partite contro di loro abbiamo subito gol da errori individuali e l’Inter è forte sui calci d’angolo ma in generale è completa. Serve entusiasmo e realismo. Vogliamo presentarci bene e dire la nostra. Vogliamo giocare come vogliamo, non abbiamo pressione.

Runjaic, si è parlato tanto di Solet. Quant’è stato importante il suo ingresso e quanto può essere importante domenica?

Oumar non si è potuto allenare nelle settimane precedenti, speriamo che sia a disposizione. Non vede l’ora di giocare con l’Inter. Ci fornisce una grande esperienza, è un giocatore robusto, con Bijol due buoni giocatori. Solet vuole giocare ad altissimi livelli e può farlo. Speriamo mantenga le sue prestazioni e i migliori su determinati momenti. Non è lontano dal suo obiettivo e lui vuole giocare in squadre dal livello assoluto come l’Inter. Bisogna concentrarci sulla prossima partita e giocarla nel migliore dei modi.

A proposito di condizione di giocatori: come sta Davies?

Non credo possa reggere 90′, non è ancora arrivato a questo livello di condizione. Speriamo prossimamente possa giocare titolare, con l’Inter ci sarà. Ha avuto un piccolo sovraccarico di lavoro, dobbiamo gestire bene il suo lavoro. Attraverso l’esperienza negli ultimi mesi lo gestiremo piano piano. Non è importante solo il giocare, ma anche il fatto che il giocatore debba essere in grado di essere a disposizione. Da tre settimane è con la squadra, ha bisogno di vivere queste partite, di scendere in campo per spezzoni.

Da alcune settimane sta provando Kristensen laterale e a lui piace. Come vede questo suo percorso di crescita lì?

Penso che il ruolo di difensore centrale sia quello principale, però si trova in un processo di crescita. Lo abbiamo schierato anche come terzino destro in una difesa a 4, come col Napoli. Col Verona non un buon primo tempo. Si tratta di un giocatore giovane, gli parlo molto e deve essere costante per migliorare di più. Positivo che abbia giocato per l’U21 con la sua nazionale. Da capire se con l’Inter giocherà e in quale zona del campo. Lui sta lavorando per la sua crescita.

Senza Thauvin e Sanchez e con Davies a mezzo servizio ha un problema. Payero a sostegno di Lucca, oppure Ekkelenkamp, Atta o se lancerà Bravo con l’Inter?

Non sono a disposizione questi due giocatori, perciò cerchiamo altre soluzioni. Le abbiamo in mente. Non voglio dirvi chi schiereremo. Thauvin è da sostituire e Sanchez non sarà a disposizione. Abbiamo possibilità per sostituire questi giocatori.

Atta ed Ekkelenkamp esplosi col 4-4-2. Se si gioca col 3-5-2 mi è sembrata che Ekkelenkamp da mezzala facesse più fatica. Se si giocasse così potrebbe essere sacrificato per Payero o Atta?

Quello che mi chiedo anch’io ogni giorno.

Iker Bravo in campo col Milan a ottobre. I suoi progressi ad oggi?

Sta lavorando bene. Nelle ultime settimane non ha giocato tanto, anche se ha giocato un buon spezzone col Verona. Ha bisogno di muoversi ed essere libero sul campo, dà sempre tutto. Quello che pretendo da lui è aumentare la maturità sul campo. In allenamento è attivo e forse troppo emotivo ma è normale quando si parla di giocatori giovani. Ma la cosa più importante è dare tutto durante le sedute di allenamento, è pro-attivo. Gli farebbe, nel suo processo di crescita, giocare di più. Vedremo. Dobbiamo affrontare nove partite e provare cose nuove per il prossimo anno. Magari può giocare ancora di più.

Runjaic, Solet è a disposizione?

Sì lo è. Ha avuto qualche acciacco dopo il Verona, ma da ieri si sta allenando al 100% con la squadra. Dovrebbe essere a disposizione.

Brenner a disposizione con l’Inter. E come sta Sava?

Sava si sta allenando ogni giorno, sta lavorando molto con i piedi perché ancora non può giocare in porta. Lo utilizziamo con Okoye per il gioco con i piedi e i lanci. Poi piano piano migliorerà la sua condizione fisica aumentando il carico di lavoro. Brenner? Vedremo se sarà convocato, si sta allenando con la squadra.