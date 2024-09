Runjaic in conferenza stampa per Udinese-Inter: giorno e orario

Kosta Runjaic presenterà il match tra Udinese e Inter di campionato. Il tecnico tedesco, ma di origini croate, parlerà davanti ai colleghi.

COMUNICATO UFFICIALE – L’Udinese comunica giorno e orario della conferenza stampa del tecnico Runjaic. Questa la nota del club friulano: “Mister Kosta Runjaic presenterà la sfida contro l’Inter in conferenza stampa giovedì 26 settembre alle ore 15 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium. Per la stampa sarà aperto l’ingresso Uffici dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12″.

Udinese-Inter, Runjaic prossimo avversario in campionato di Inzaghi

SFIDA ALL’ORIZZONTE – Nel prossimo turno di campionato, l’Inter sfiderà l’Udinese. I nerazzurri dovranno subito riscattarsi dopo la brutta botta nel derby di ieri sera, con la sconfitta per 1-2 contro i cugini del Milan. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata alla riscossa, anche perché rispetto alla stagione scorsa i punti in meno sono sette. Nonostante l’ottimo pareggio di Manchester, ieri l’Inter ha deluso giocando malissimo la stracittadina. È arrivato il momento di reagire. L’Udinese nell’ultimo turno ha perso 3-0 contro la nuova Roma di Ivan Juric. E prima di sfidare l’Inter, dovrà giocare in settimana in Coppa Italia contro la Salernitana. Inoltre, sarà una partita che interesserà da vicino la Beneamata.