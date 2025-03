Runjaic in conferenza stampa per Inter-Udinese: giorno e orario

Kosta Runjaic presenterà il match tra Inter e Udinese di campionato. Il tecnico tedesco, ma di origini croate, parlerà davanti ai colleghi. Match valido per la trentesima giornata.

COMUNICATO UFFICIALE – L’Udinese comunica giorno e orario della conferenza stampa del tecnico Runjaic. Questa la nota del club friulano: “Mister Kosta Runjaic presenterà la sfida contro l’Inter in conferenza stampa venerdì 28 marzo alle ore 14.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium. Per la stampa sarà aperto l’ingresso Uffici dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12″. La sfida è in programma domenica 30 alle ore 18.

Non solo Runjaic in conferenza stampa, Inter-Udinese vale tanto

SFIDA ALL’ORIZZONTE – Nel prossimo turno di campionato, l’Inter sfiderà l’Udinese. I nerazzurri dovranno dare continuità alla vittoria di Bergamo per confermare il proprio primato in classifica. La squadra di Simone Inzaghi, contro i friulani, inizierà un tour de force di fuoco con ben nove partite nel giro di un mese. Si entra nel momento clou della stagione e la Beneamata si trova prima in classifica, a più tre sul Napoli secondo. Dopo l’impegno contro l’Udinese, si giocherà la semifinale di andata contro il Milan in Coppa Italia. Insomma, bisogna cominciare al meglio questo periodo cruciale di partite. A tal proposito, oggi hanno fatto esami sia Lautaro Martinez che Denzel Dumfries.