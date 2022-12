Rrahmani punta l’Inter, Spalletti recupera pezzi prima della sfida di San Siro – CdS

Amir Rrahmani prosegue il lavoro verso il recupero della forma. Il suo obiettivo, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, è una maglia da titolare contro l’Inter alla ripresa. Luciano Spalletti recupera anche altri pezzi.

CONTRO I PRIMI – Inter-Napoli del 4 gennaio si avvicina: quattordici giorni, e probabilmente con un Amir Rrahmani in più. Il difensore è passato da un lavoro personalizzato a “quasi tutta la seduta in gruppo”. Passi avanti importanti in vista di un recupero, e il calciatore punta forte alla sfida contro i nerazzurri alla ripresa. Intanto, a Napoli è tornato anche Zielinski, Demme ha dovuto sottoporsi ad una seduta in palestra, Sirigu sta cercando di ritrovare se stesso e Kim sta per rientrare e dovrebbe farlo in giornata

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano