Rovella: «Tutta la mia famiglia dell’Inter. Spero in uno scherzetto»

Nicolò Rovella è stato protagonista della conferenza stampa di vigilia della partita contro l’Inter della Lazio. Il centrocampista ha detto questo sul match.

Che partita servirà per battere l’Inter?

Molta attenzione, voglia di fare. Una partita che ci può servire per riprenderci emotivamente, quindi sarà una grande partita.

Pensi all’Europeo?

Lo spero sempre. La nazionale è il sogno di ogni ragazzino qua in Italia. La guardo sempre, so che devo fare meglio e spero in una convocazione.

L’Inter come si incrocia nella tua carriera? La tua famiglia di tifosi dell’Inter, l’accademia.

La qualificazione agli ottavi è un traguardo importante, non scontato. La qualificazione ai quarti di Coppa Italia anche. In campionato siamo indietro, la partita sarà fondamentale per scontri diretti e recuperare terreno. Tutta la mia famiglia è interista, ho iniziato da un’accademia loro quindi ha un sapore diverso per me.

Calhanoglu, cosa ne pensi?

Ha qualità incredibili. L’Inter ha sempre avuto grandi registi come Brozovic. Io lo guardavo, lo studiavo per come si muoveva. Calhanoglu ha un tipo di gioco che si associa bene al ruolo di regista, è un grande giocatore e sarà bello giocarci contro.

In cosa pensi di essere migliorato?

Nella fase difensiva, sto capendo i movimenti e faccio meglio. In fase di possesso devo portare il raggio d’azione un po’ più avanti.

Col Monza hai giocato titolare nella partita vinta a San Siro con l’Inter, un tuo punto di vista sulla corsa Scudetto con la Juventus?

Sono due squadre fortissime, l’Inter ha qualcosa in più forse. Non lo so, spero che domani noi facciamo uno scherzo all’Inter.

Gli obiettivi della Lazio?

Le conclusioni vanno tirate alla fine, la squadra è molto forte e possiamo giocarcela per tornare in Champions League. Serve qualche gol in più, anche qualche gol subito in meno, ma ci stiamo mettendo tutto e siamo in lotta.

Quanto credi che sia migliorata la Lazio per competere contro le grandi?

Negli scontri diretti siamo forti: abbiamo battuto il Napoli lì, siamo forti e siamo al livello delle altre. Noi andiamo in campo per vincere domani, mi sento di dire questo. Vedo come ci alleniamo e sono sicuro.

Sarri è un maestro di calcio, cosa ti sta insegnando?

Io sono venuto qua per il mister e per l’ambiente. Sarri è un maestro di calcio, mi sta aiutando a capire il mio ruolo e come muovermi durante la partita.