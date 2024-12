Rovella avvisa l’Inter: «La forza della Lazio? Di sicuro questa qui!»

Nicolò Rovella lunedì sarà protagonista all’Olimpico per la sfida tra Lazio e Inter. Il centrocampista, intervistato da DAZN come Nicolò Barella, si è espresso in questo modo.

GRUPPO FORTE – Rovella avvisa l’Inter in vista dello scontro diretto di lunedì sera esaltando la forza del gruppo biancoceleste: «Questo noi ci divertiamo quando giochiamo, abbiamo un gruppo forte, siamo tanti amici nello spogliatoio. Questa è la forza di questa Lazio». Lazio-Inter sarà appunto il big match della sedicesima giornata di campionato, in programma lunedì sera all’Olimpico alle 20.45. Le due squadre arriveranno alla partita appaiate in classifica a quota 31 punti.