Rossettini: “Lecce-Inter partita difficilissima. Lukaku e Lautaro Martinez…”

Lecce-Inter si avvicina. Luca Rossettini, difensore dei salentini, ha parlato in conferenza stampa affrontando vari temi, in avvicinamento alla partita di domenica in programma alle ore 15 allo stadio Via Del Mare.

PARTITA DIFFICILE – Luca Rossettini parla dell’Inter, prossima avversaria del Lecce. Il difensore, ex Cagliari, nota alcune differenze nei nerazzurri rispetto al passato: «L’Inter quest’anno gioca in modo diverso con chiara identità e fisionomia precisa, hanno calciatori di livello mondiale e il posto in classifica ne documenta la forza. Gli altri anni lottava per le prime posizioni ma non era l’anti-Juve, quest’anno lo sta dimostrando. Per noi sarà una partita difficilissima. Stiamo lavorando per metterli in difficoltà».

CREDERCI – Rossettini individua gli accorgimenti che deve fare il Lecce per portare a casa dei punti contro la squadra di Conte: «Dobbiamo limitare i nostri difetti e accentuare i loro. Dobbiamo crederci e serve motivazione per conquistare punti contro squadre del genere, anche facendo la partita perfetta sia tatticamente che tecnicamente loro sarebbero comunque superiori a noi. Se dal punto di vista delle motivazioni non siamo all’altezza, non abbiamo più voglia di prendere punti, non abbiamo speranza».

GIOCATORI STRAORDINARI – Infine parole di elogio per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Uno sguardo, inoltre, a come affrontare il match di domenica: «Lukaku e Lautaro Martinez sono due giocatori straordinari. Lautaro è una spalla offensiva perfetta. Sono giocatori di livello mondiale, dei top da squadre top. Il bello di questo sport è poter affrontare questi giocatori, da degli stimoli incredibili. Sarà uno spettacolo affrontare una squadre del genere davanti ai nostri tifosi. L’Inter l’ho già affrontata ma ogni volta è un’emozione particolare. Lo rivedo negli occhi di chi la affronta per la prima volta. L’unico modo per far punti contro squadre come l’Inter è giocare di squadra».