Rose: “Lukaku pericolo numero uno! Dobbiamo sfruttare tutte le occasioni”

Marco Rose Borussia Monchengladbach

L’allenatore del Borussia Monchengladbach, Marco Rose, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai giornalisti tedeschi di DAZN. Occhi puntati su Romelu Lukaku, pericolo numero uno tra le fila dell’Inter

KILLER – Marco Rose ha messo nel mirino Romelu Lukaku. Il tecnico del Borussia Monchengladbach ha confessato di aver preparato i suoi giocatori per affrontare il gigante belga dell’Inter: “Ho parlato con i ragazzi – ha detto Rose a Dazn – al momento Lukaku è in grande forma, dobiamo essere bravi a difendere e a trovare le occasioni giuste. Bisogna impedirgli di attaccare, perché nel momento in cui sfrutta il fisico e parte palla al piede diventa molto difficile difendere“.