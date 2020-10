Rose: “Inter fisicamente forte. Posso promettere due cose”

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato in vista della partita di Champions League contro l’Inter

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Marco Rose, allenatore del Borussia Monchenglach, partendo dal suo passaggio dalla panchina del Red Bull Salisburgo a quella della squadra tedesca. «Sapevo che al ‘Gladbach avrei trovato una buona squadra e buone condizioni – si legge su Kicker.de – ma sarebbe stato presuntuoso essere sicuri di giocare direttamente in Champions League. Ci attende una grande sfida. Non vediamo l’ora».

INTER – Rose ha parlato quindi della prossima sfida contro l’Inter che reputa essere una formazione dell’«alta qualità individuale» e «fisicamente forte». Quindi il tecnico ha dichiarato. «Lo posso promettere: cerchiamo la nostra possibilità in ogni partita e vogliamo vincere. È così che affrontiamo questo gruppo. Giochiamo per passare. Qualsiasi altro obiettivo contraddirebbe il nostro carattere. Abbiamo lavorato duramente per la Champions League per un anno. Ora vogliamo ottenere il meglio possibile in questa competizione».

