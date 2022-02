Rosa Inter 2021-2022, i giocatori di Inzaghi nella seconda parte di stagione

L’Inter ha completato ufficialmente la sua rosa per la seconda parte di stagione, con la fine del mercato avvenuta lunedì alle 20 (vedi articolo). Ecco i giocatori che avrà a disposizione Inzaghi a partire dal derby col Milan di sabato.

ROSA INTER 2021-2022 DOPO IL MERCATO DI GENNAIO

Portieri: 1 Samir Handanovic, 21 Alex Cordaz, 97 Ionut Andrei Radu, Gabriel Brazao *;

Difensori: 6 Stefan de Vrij, 11 Aleksandar Kolarov *, 13 Andrea Ranocchia, 32 Federico Dimarco, 33 Danilo D’Ambrosio, 36 Matteo Darmian, 37 Milan Skriniar, 95 Alessandro Bastoni;

Centrocampisti: 2 Denzel Dumfries, 5 Roberto Gagliardini, 8 Matias Vecino, 14 Ivan Perisic, 18 Robin Gosens, 20 Hakan Calhanoglu, 22 Arturo Vidal, 23 Nicolò Barella, 77 Marcelo Brozovic;

Attaccanti: 7 Alexis Sanchez, 9 Edin Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 19 Joaquin Correa, 88 Felipe Caicedo.

* giocatori non presenti nella lista UEFA e per i quali sono possibili movimenti di mercato. In corsivo i nuovi acquisti di gennaio