La Roma vuole svoltare già contro l’Inter: le mosse di Juric – CdS

Dopo la sosta ci sarà all’Olimpico Roma-Inter. I giallorossi, recuperati a Monza, vanno a caccia della svolta. Ivan Juric, a tal proposito, pensa ad alcune mosse.

AVVIO DELUDENTE – Inizio di stagione difficile per la Roma. I giallorossi, noni in classifica con 10 punti all’attivo dopo sette giornate, hanno già cambiato allenatore passando da Daniele De Rossi a Ivan Juric. Quest’ultimo ha conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta durante questa sua primissima avventura sulla panchina dei capitolini. Buone le vittorie casalinghe contro Udinese e Venezia, negativi i passi indietro contro Elfsborg in Europa League (KO 1-0) e Monza in campionato (1-1). Ora la Roma punta ad una svolta e dopo la sosta affronterà l’Inter campione d’Italia all’Olimpico.

Verso Roma-Inter, con Juric che prepara le mosse per svoltare dopo la sosta

MOSSE – L’intento di Juric, al termine della pausa per le nazionali, sarà quello di dare una sterzata definitiva alla stagione della Roma. E proverà a farlo subito per la partita contro l’Inter. Il tecnico croato, scrive il Corriere dello Sport, sta studiando attentamente l’organico a disposizione, tanto da voler lanciare i nuovi acquisti arrivati in estate. Da Soulé a Dahl, passando per Le Fée, Koné e Abdulhamid. Senza ovviamente tralasciare i due difensori a parametro zero Mario Hermoso e Mats Hummels. Roma-Inter sarà un banco di prova molto importante. Lo stesso vale per i nerazzurri, che si troveranno ad affrontare la prima vera trasferta tosta della propria stagione in Serie A.

