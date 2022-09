Roma, un recupero importante in vista dell’Inter! Spinazzola lavora sodo

La Roma sabato 1 ottobre sfiderà l’Inter a San Siro. Mourinho, che ha perso Karsdorp (vedi articolo), recupera un pezzo importante della sua squadra in vista dei nerazzurri. Inoltre Spinazzola spinge per rimettersi in forma il prima possibile. Di seguito le ultime di Angelo Mangiante su Sky Sport

LAVORO – La Roma prepara la sfida con l’Inter di sabato 1 ottobre, subito dopo la sosta. Tra i giallorossi non convocati dall’Italia, c’è Leonardo Spinazzola. Angelo Mangiante spiega com’è andata: «Spinazzola ha chiamato Mancini per chiedere di non essere convocato per aver modo di mettersi alla pari con gli altri. Il permesso di lavorare è stato accordato, queste due settimane lo aiuteranno a rimettersi in forma. Oggi per esempio ha lavorato con grande intensità a Trigoria per tornare quello che era prima dell’infortunio».

NOTIZIA – La Roma a San Siro avrà un elemento in più per provare a far male all’Inter, ovvero Stephan El Shaarawy: «La notizia è che El Shaarawy tornerà dopo la sosta. Dopo queste due settimane, in cui aumenterà i carichi di lavoro, sarà a disposizione per la trasferta contro l’Inter».