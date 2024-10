Roma, nuova protesta della Curva contro l’Inter: «Fuori dallo stadio!»

Roma-Inter si giocherà domenica sera per il posticipo dell’ottava giornata di Serie A. I tifosi della Curva Sud giallorossa hanno annunciato una nuova forma di protesta per il big-match.

COMUNICATO – Domenica sera, in occasione della sfida di campionato tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico, i tifosi della Curva Sud romanista hanno fatto sapere che attueranno una protesta nei confronti della società e della famiglia Friedkin. Per esprimere il loro malcontento, i sostenitori giallorossi resteranno fuori dallo stadio per i primi 15 minuti del match e, una volta entrati, manterranno un silenzio significativo. Il gesto, che avverrà in una partita di grande importanza, vuole evidenziare il profondo dissenso nei confronti delle scelte della proprietà. In un comunicato, i tifosi hanno espresso chiaramente le loro richieste: «Non basta spendere soldi per guidare la Roma, bisogna costruire una società in cui ogni romanista possa identificarsi e sentirsi orgoglioso».

Roma-Inter e le proteste dei giallorossi

IL MOTIVO – Le ragioni della protesta sono varie e riguardano, secondo i tifosi, la mancanza di fatti concreti da parte della dirigenza, accusata di non risolvere questioni simboliche e organizzative care al tifo romanista. I tifosi giallorossi sottolineano anche una disorganizzazione all’interno della società, sia per quanto riguarda il merchandising – considerato inadeguato – e la scelta di alcune figure ritenute non idonee a rappresentare la Roma. La Curva Sud invita anche i sostenitori di altri settori dello stadio ad unirsi nella protesta, chiedendo a gran voce un cambio di rotta da parte della proprietà Friedkin.