Roma, probabile formazione innovativa: Ranieri si adatta all’Inter!

Claudio Ranieri sperimenta nuove soluzioni contro l’Inter: la probabile formazione della Roma, per la sfida di domenica di San Siro, presenta delle novità.

NUOVE SOLUZIONI – Inter-Roma inaugurerà la trentaquattresima giornata di Serie A, col fischio d’inizio previsto alle ore 15.00 di domenica. Le squadre sono a lavoro per preparare il match, con la solita attenzione richiesta per questo delicato finale di stagione. Entrando nello specifico, la squadra di Claudio Ranieri è scesa sui campi di Trigoria questa mattina, per la seduta di allenamento a due giorni dalla trasferta milanese. I calciatori stanno lasciando in questi minuti il centro sportivo giallorosso. Interessanti le indicazioni che arrivano proprio da lì, sulle probabili scelte dell’allenatore romanista.

Inter-Roma, la probabile formazione di Ranieri

LE NOVITÀ – Come spiega Angelo Mangiante, in collegamento con Sky Sport 24, l’intenzione di mister Ranieri è quella di porsi a specchio contro l’Inter. La Roma, quindi, scenderà in campo dal 1′ con un inconsueto 3-5-2, lo stesso modulo classico utilizzato da Inzaghi. In questo modo i giallorossi avrebbero un centrocampo più rinforzato, con Bryan Cristante come jolly utile in più. Gianluca Mancini, invece, andrà a fare il centrale nella difesa a tre, al posto di Mats Hummels. Ranieri, poi, si prepara a cambiare anche davanti. In attacco contro l’Inter, infatti, dovrebbe tornare a giocare titolare Artem Dovbyk, al fianco di Matias Soulé. Resta in panchina, quindi, Eldor Shomurodov dopo essere partito dall’inizio contro il Verona. Di seguito il punto sulla probabile formazione giallorossa che dovremmo vedere domenica a San Siro.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Salemaekers, Cristante, Paredes, Koné Angelino; Soulé, Dovbyk.