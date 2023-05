Roma, primo allenamento direzione Inter con tante ‘aggiunte’

Poco meno di quarantotto ore a Roma-Inter, uno dei big match della quintultima giornata di Serie A. Dopo il pari per 1-1 a Monza di ieri (vedi highlights) la squadra di Mourinho ha ripreso la preparazione.

RIPARTENZA – Roma subito in campo con obiettivo Inter. Nel pomeriggio allenamento a Trigoria, il primo per José Mourinho dedicato alla sfida da ex di sabato (ore 18). Per far fronte alle tante assenze, ultimi in ordine di tempo l’infortunato Stephan El Shaarawy e lo squalificato Mehmet Zeki Celik, Mourinho ha aggregato diversi giovani della Primavera. Fra questi il difensore Corentin Louakima e l’attaccante Jordan Majchraz, oltre a quelli più volte visti in campo in stagione. Da capire quanti di questi ragazzi potranno avere uno spazio in Roma-Inter dopodomani, viste le difficoltà. Da escludere possano essere titolari, ma un posto in panchina per loro potrebbe esserci.