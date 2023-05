La Roma post Monza fa la conta per l’Inter: un rientro e 2 out − CdS

Non c’è un attimo di sosta, è già antivigilia di Roma-Inter. I giallorossi, usciti con un pareggio da Monza, contro i nerazzurri fanno la conta tra infortuni e squalificati. C’è anche un rientro

VERSO SABATO − Nemmeno è finita la 33esima giornata, che già si pensa a quella successiva: la numero 34. Turno in programma fra due giorni. All’Olimpico va in scena Roma-Inter, scontro diretto per la corsa Champions League. José Mourinho, polemico ieri con l’arbitro Chiffi (vedi articolo), ha qualche problema di formazione. Oltre ai già noti Dybala e Wijnaldum, che dovrebbero comunque rientrare, contro l’Inter non ci saranno sicuramente Stephan El Shaarawy e Celik. Per il primo, lesione muscolare, il secondo sarà squalificato dopo il giallo e dunque rosso di Monza. Ci sarà comunque il rientro certo di Matic a centrocampo. Il serbo ha saltato la trasferta in Brianza perché squalificato.

Fonte: Corriere dello Sport − Roberto Maida