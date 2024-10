Roma, non solo Dovbyk: Dybala giocherà contro l’Inter? Le ultime

La Roma ha concluso l’allenamento mattutino da qualche minuto, agli ordini di un Ivan Juric particolarmente “acceso” in campo, nel dare indicazioni e urlare ai suoi giocatori. Questo quanto riferito da Sky Sport, presente fisicamente a Trigoria. Non solo Dovbyk, c’è una notizia anche legata al resto del gruppo e in particolare Dybala.

DOPO L’ALLENAMENTO – Non solo Artem Dovbyk, anche Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, dando speranza ai tifosi giallorossi per la sfida dell’Olimpico. Il fantasista argentino ha superato i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane, ma, nonostante il pieno recupero, non sembra ancora avere i 90 minuti nelle gambe. Dybala ha partecipato alla seduta odierna con il resto della squadra, ma la sua condizione non permette di considerarlo pronto per l’intera durata della partita. Per questo, Juric sta pensando a una soluzione che preveda una staffetta tra l’argentino e il giovane centrocampista Tommaso Pisilli, che potrebbe partire titolare. Pisilli, sempre più integrato nei meccanismi di gioco della Roma, ha dimostrato carattere.

Pisilli sempre più titolare per la Roma

STAFFETTA – Con Dybala non ancora al top, Ivan Juric potrebbe affidarsi a Pisilli fin dal primo minuto. Il giovane centrocampista è in corsa per un posto accanto a Bryan Cristante o Manu Koné. Pisilli rappresenta un’opzione dinamica e fresca per la mediana della Roma, capace di supportare sia la fase difensiva che offensiva. Dybala, invece, potrebbe essere inserito nel corso del secondo tempo per dare il suo contributo. Mentre la presenza di Dybala e Dovbyk offre a Juric più soluzioni in attacco, l’unica assenza pesante rimane quella di Stephan El Shaarawy, che non ha recuperato dai suoi problemi fisici e salterà la sfida contro l’Inter. La partita contro l’Inter si preannuncia fondamentale per il cammino della Roma in campionato, e la presenza, anche solo parziale, di Dybala potrebbe fare la differenza per i nerazzurri stessi.